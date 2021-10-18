تعرف على قائمة المدارس المعتمدة من هيئة ضمان جودة التعليم بالقاهرة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قائمة بأسماء المدارس المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأكد محمد عطية مدير المديرية التعليمية أن تطبيق نظام اعتماد تعليمى لتوكيد وضمان الجودة للتعليم العام يوازى انظمة الاعتماد العالمية بما يحقق تطلعات المنتفعين من العملية التعليمية.

و تسعى الهيئة القومية إلى نشر ثقافة الجودة والاعتماد المدرسى بين المعينين بالاجر كافة، وتقويم النظم المدرسية وتطويرها وفقا لمعايير الجودة العالمية القائمة لضمان حصول كل متعلم على خدمة تربوية عالية الجودة.

وتتضمن قائمة المدارس المعتمدة حاليا من هيئة ضمان الجودة كالأتى: روضة رابعة العدوية الرسمية للغات ( رياض أطفال) إدارة الساحل، مدرسة العطار بنين ص (الإبتدائية) إدارة شبرا، مدرسة طه حسين الرسمية للغات (الإبتدائية) إدارة المطرية ،و مدرسة الشهيد اللواء/ محمد هانى مصطفى يونس ( الإبتدائية) إدارة مصر الجديدة ،ومدرسة الشهيد / رائد محمد محمود أبوسريع ( إعدادية) إدارة شرق مدينة نصر ،و مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية للغات ( الإبتدائية) إدارة شرق مدينة نصر ،ومدرسة الشهيد محمود أبوالعز الرسمية للغات ( الإبتدائية) إدارة السيدة زينب ،روضة المشير احمد إسماعيل الرسمية للغات ( رياض أطفال) إدارة مصر القديمة، مدرسة المنيل القومية ( إعدادية) إدارة مصر القديمة، روضة كلية النصر ( رياض أطفال) إدارة المعادى ،روضة مصطفى كامل الرسمية للغات ( رياض أطفال) إدارة حلوان، مدرسة ناصر الإعدادية بنات ( الإعدادية) إدارة حلوان، روضة جمال عبدالناصر الإبتدائية (رياض أطفال) إدارة البساتين، مدرسة الشهيد اللواء / طيار خضر عبدالله (الإعدادية) إدارة الخليفة، مدرسة الشهيد اللواء طيار خضر عبدالله الرسمية للغات ( الإبتدائية) إدارة الخليفة، مدرسة الحرية الرسمية للغات ( سوزان مبارك سابقا) الإبتدائية إدارة المستقبل.