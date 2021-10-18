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استمرار تسجيل وتطعيم العاملين بالشركة المصرية لمترو الأنفاق (صور)

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استمرار تسجيل وتطعيم العاملين بالشركة المصرية لمترو الأنفاق (صور) استمرار تسجيل وتطعيم العاملين بالشركة المصرية لمترو الأنفاق (صور)

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تواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالتتسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، القيام بتسجيل وتطعيم جميع العاملين بالشركة بالخطين الأول والثاني داخل جميع المحطات وورش الصيانة، وذلك بتواجد حملة التطعيم بمحطة الدمرداش بالخط الأول ومحطة شبرا الخيمة والسادات بالخط الاول والثاني.

وقد قامت الحملة امس بتطعيم عدد ٢٢١ موظف وموظفة بالشركة.

وأكد أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى لشركة المترو، أنه بناء على تعليمات المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بالاستمرار في العمل على تسجيل وتطعيم جميع العاملين بالمحطات وورش الصيانة بالخطين الأول والثاني على مدار الأيام القادمة لحين الإنتهاء من تلقى جميع العاملين لقاح .

المصرى اليوم

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