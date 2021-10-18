محافظ بني سويف يتفقد سير فعاليات مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة بالمدارس

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا السمنة، التقزم)، ضمن المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية ،في إطار مبادرة السيد الررئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة ،حيث رافقه، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة

تابع المحافظ أعمال الكشف على الطلاب بمدرسة خاتم المرسلين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأمراض الانيميا والسمنة وقصر القامة ويتم خلالها فحص نسبة الهيموجلبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة، بجانب متابعة حملة تطعيم اطفال الحضانة والصف الأول من المرحلة الابتدائية ضد مرض الالتهاب السحائي، موجها بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها، مشدداً على أهمية مراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ

وأشاد المحافظ بالمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتى تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المراحل السنية، مثل مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ومبادرة الكشف عن سرطان الثدى للسيدات والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار

فيما أوضح الدكتورمحمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية الفرق الطبية المشاركة بالحملة مشيرة إلى أنه في حالة إكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس لافتًا أنه تم تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج

بينما أشار الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية اولتعليم إلى أن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، هدفها التدخل العلاجي السريع في حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأي من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكدًا على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المحافظة، خاصة أن امراض السمنة والتقزم والانيميا لها أثر كبير على صحة الطالب وتقف عائقا امام تحصيله الدراسي بشكل سليم ويتم علاجها بشكل بسيط في حالة اكتشافها مبكرا

من جهته أوضح الدكتورمحمد يحيى مدير عام التأمين الصحى،أنه قد تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة لعلاج جميع الحالات الإيجابية عن طريق التأمين الصحي لمدارس الحضر والريف عن طريق 12 عيادة تأمين«إحالة»لجميع المدارس حضر وريف، فيما تقوم الفرق التابعة لمديرية الصحة بنى سويف بأعمال الفحص بمدارس الريف

