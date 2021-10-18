بعد واقعة التحرش بـ «طفلة مدرسة زيد بن حارثة».. وكيل «تعليم الإسكندرية» تصدر قرار هام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة مسؤولة على الارض، قامت الدكتورة نادية فتحى عباس، وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، بمهمة رسمية داخل مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية التابعة لإدارة العجمى التعليمية في الاسكندرية، لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء خاصة بعد واقعة محاولة تحرش غير مكتملة بطفلة في الصف السادس الابتدائى بطلها عامل «فراّش» بالمدرسة يبلغ من العمر 59 عاماً وقارب على الإحالة إلى سن التقاعد، اليوم الاثنين حيث زارت المدرسة لطمأنة أولياء الأمور وتهدئة الأجواء خاصة بعد اعتزام الأهالى القيام بأعمال شغب داخل المدرسة ردا على الواقعة.

وحكت وكيل المديرية الواقعة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قائلة أنه أثناء خروج طفلة في الصف السادس الابتدائى بعد انتهاء الفترة المسائية كانت تنتظر شقيقتها أثناء خروجها أيضاً من الفترة المسائية في المدرسة المقابلة لها وخروج جميع الأطفال فما كان من الفراش إلا ان وجدها وحيدة تقف منتظرة شقيقتها فنادى عليها وحاول استدراجها إلى «المقصف» – الكانتين- فكان رد الفعل سريعاً من جانبها «صراخ وصويت»، فما كان من مدير المدرسة والحاضرين وقتها إلى ان هرولوا إليها لإنقاذها ليعترف الفراش على نفسه في الحال فتم إبلاغ قسم شرطة الدخيلة وتم اقتياد الفراش إلى القسم لتتولى النيابة بعد ذلك مباشرة أعمالها.

وأوضحت أنها قدمت في مهمة رسمية منذ الصباح وحرصت على حضور طابور الصباح في الفترة الصباحية، وبرفقتها مسؤولو امن المديرية والادارة، وكذا مسؤول الاتصال السياسي والمراحل في المديرية والادارة، لإيصال رسالة طمأنينة لأولياء الأمور أن الأمر تم تصديره للرأي العام والسوشيال ميديا على أنه «مصيبة وتحرش»، وتم تهدئة الأجواء ومرور الأجواء بشكل طيب، مشيرة إلى أنها شاركت الطلاب باقامة موكب محمدى داخل فناء المدرسة بمشاركة المعلمين والاداريين بمناسبة المولد النبوى الشريف وتوزيع حلوى المولد في جو تسوده البهجة والفرح ونسيان ما حدث.

وأضافت أن كثافة الحضور اليوم في المدرسة تعدت 70%، رغم ما حدث .

وعن العقوبة المتوقعة بحق الفراش، قالت أن هناك عقوبة أخرى تنتظره بعد خروجه من السجن ونيل جزائه القانونى وهى إيقافه نهائيًا عن العمل، وذلك استنادا إلى مذكرة رسمية موقعة من الدكتور محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية في هذا الشأن.

وعن واقعة مدرسة عمر مكرم، قالت أنه تم مجازاة الاشراف ومدير المدرسة في واقعة تكدس وهرج ومرج أولياء الأمور.

وكانت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، باشرت أمس التحقيق في واقعة اتهام عامل «فراش» بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي، حيث تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من فحص رجال المباحث، اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع» يبلغ عمره 59 عامًا، ويعمل «فراشًا» عامل بالمدرسة المشار إليها بالبلاغ، بالاعتداء عليها وملامسة جسدها، ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين»، محاولًا تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)

وكيل "تعليم الإسكندرية" في مهمة رسمية بعد ساعات من واقعة تحرش فراّش بـ"طفلة زيد بن حارثة" لاحتواء الموقف (تفاصيل وصور)