رفع 9597 ألف طن قمامة وإزالة 544 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا

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نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9597 طن قمامة، وإزالة 544 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1155 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «أحمد شوقي، وعباس العقاد، والنبوي المهندس، وسعد زغلول»، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بالجامعة ومنشاة لطف الله، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والشيخ فضل، والعزب، والعدوة، وسيلا، واللاهون، وهوارة المقطع، ودمو، وكفور النيل، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 350 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب وجنوب والجون، وصيانة كشافات الإنارة بمنطقة مساكن حي زهراء الفيوم بدمو، وكذلك صيانة كشافات الإنارة بطريق كفور النيل حتى الدائري، ومداخل قرى دسيا، ومنشاة عبدالله، وهوارة عدلان، واللاهون، وسيلا، ودمو، والعدوة.

وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2177 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 228 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 485 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما كشف اخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عن تنظيم 39 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، بمدينة إطسا، وقرى الغرق، ومنية الحيط، وقلمشاه، وأبوجندير، وأبوصير، وتطون، ومطول، وجردو، وشدموه، والحجر، أسفرت عن رفع 3820 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 66 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.