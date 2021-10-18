رفع 9597 ألف طن قمامة وإزالة 544 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا

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نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9597 طن قمامة، وإزالة 544 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1155 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «أحمد شوقي، وعباس العقاد، والنبوي المهندس، وسعد زغلول»، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بالجامعة ومنشاة لطف الله، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والشيخ فضل، والعزب، والعدوة، وسيلا، واللاهون، وهوارة المقطع، ودمو، وكفور النيل، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 350 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب وجنوب والجون، وصيانة كشافات الإنارة بمنطقة مساكن حي زهراء الفيوم بدمو، وكذلك صيانة كشافات الإنارة بطريق كفور النيل حتى الدائري، ومداخل قرى دسيا، ومنشاة عبدالله، وهوارة عدلان، واللاهون، وسيلا، ودمو، والعدوة.
وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2177 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 228 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 485 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما كشف اخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عن تنظيم 39 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، بمدينة إطسا، وقرى الغرق، ومنية الحيط، وقلمشاه، وأبوجندير، وأبوصير، وتطون، ومطول، وجردو، وشدموه، والحجر، أسفرت عن رفع 3820 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 66 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.