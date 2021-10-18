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هل أبعد حسام حبيب زوجته عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

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هل أبعد حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟ هل أبعد حسام حبيب زوجته عبدالوهاب عن نوال الزغبي؟

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تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن علاقتها بالفنانة عبدالوهاب، في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الثانية ابتعدت كثيرًا بالأشهر الماضية لذا زادت المسافات بينهما.

وقالت «الزغبي» خلال برنامج «المجهول» الذي يعرض على قناة «IBC»: «بعدنا أصحاب لكن هي بعدت عن كل الوسط ومابعرف ليش، وكنت اتصل بها على خطها وبيكون خارج نطاق الخدمة، ودايما بطمن عليها من ناس بيعرفوها ويتواصلوا معها، لكن أنا وياها روعة».

وتابعت موضحة أسباب ألغائها متابعة «عبدالوهاب»: «لأنه هي مش ماسكه الصفحة وكل شئ بينكتب هي ما بتعرف عنه وكنت بكتبلها وما بترد.. والصفحات اللي بتفاعل أنا وياها بخليها والصفحات اللي ما بيكون بينا تفاعل بشيلها مش معانا متخانقة معهم».

وخلال الحلقة أشار شخصية «مجهولة» تضع القناع على وجهها إلى محاولات زوج شيرين، وهو الفنان حسام حبيب، ابعادها عن كل الوسط الفني وأولهم «الزغبي» وغيرهم من الفنانين، لترد نوال الزغبي قائلة: «ما بعرف إذا هو بعدها أو هي بعدت.. لكن أحبها من قلبي».

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت من أوائل الفنانيين الذين عبروا عن تضامنهم مع شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة، بعد ظهور تسريب صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

وعلقت خلال تغريدة عبر حسابها «عبدالوهاب» على موقع التغريدات «تويتر»: «كلنا شيرين عبدالوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض تليق بها الحياة الحلوة، نحبك كتير والله دائما معك».

المصرى اليوم

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