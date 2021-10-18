فيديوهات ومجسمات رئة تسهم في إقلاع 10 شبان عن التدخين بثقيف

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في لقاء توعوي عن أضرار السموم نظمته "كفى" بتنسيق من لجنة التنمية

أعلن 10 شبان بمركز ثقيف إقلاعهم عن التدخين والرغبة في الانضمام للبرنامج العلاجي؛ وذلك خلال اللقاء التوعوي بأضرار السموم، والذي نظمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع الطائف؛ بالتنسبق مع لجنة التنمية الاجتماعية بثقيف.

البرنامج التوعوي والذي يقام ضمن برنامج "جيل" لتوعية وتحصين طلاب المدارس استفاد منه بمركز ثقيف 85 معلماً وطالباً بالمرحلة الثانوية، والذين حضروا الندوة التثقيفية والعلاجية؛ حيث قدّم فريق "كفى" عرضاً مرئياً اشتمل على إحصاءات وبيانات وصور وفيديوهات تبين خطر التدخين، بالإضافة إلى مجسمات لرئة سليمة ورئة مسرطنة لشخص متوفى جراء التدخين مما كان له الأثر البالغ لدى الطلاب.

وعبّر مدير جمعية "كفى" بالطائف عبدالله بن ناصر الشهري عن شكره للجنة التنمية الاجتماعية بثقيف على إتاحة الفرصة لجمعية "كفى" للقاء الطلاب وتعريفهم بمخاطر التدخين والمخدرات، مبيناً أن التعاون والتكاتف ما بين الجهات الحكومية والجمعية هو سر نجاح برامجها وحفظ الشباب من مستنقعات الإدمان.