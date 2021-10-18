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635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل

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635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل 635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل
نفّذتها الأمانة على المجمعات والمطاعم والكافيهات

635 جولة رقابية تغلق 35 منشأة مخالفة في حائل

نفذت الفِرَق الرقابية في أمانة منطقة حائل خلال ‏الأسبوع ‏الماضي‏‏، 635 جولة رقابية على ‏عدد من المنشآت، والمجمعات التجارية، والمطاعم، والكافيهات؛ تم ‏خلالها ‏مخالفة ‏وإشعار ‏وإغلاق ‏‏‏35 منشأة، تنوعت مخالفاتها ما ‏بين ‏تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من ‏المواقع، إضافة ‏إلى ‏عدم ‏التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

وأكدت الأمانة على جميع المنشآت، تحديد مواقع وقوف الزبائن، وتنظيم المرتادين ‏بطريقة ‏تمنع التزاحم؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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