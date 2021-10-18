بمشاركة شباب 15دولة عربية.. سفينة النيل تصل أولى محطاتها بالمنيا (صور)

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شارك شباب 15 دولة عربية بسفينة النيل للشباب العربي والتي اختتمت السفينة زيارتها السريعة لمحافظة المنيا.

وكان في انتظارها الاستاذ مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للرياضة، حيث تم استقبال وفد الجزائر ثم السفينة وبها باقى الوفود، ثم انطلق الفوج لبدء برنامج الزيارات بمحافظة المنيا اولى محطات السفينة وانطلقوا إلى مقابر بنى حسن الشروق بابوقرقاص

حيث بدأت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية، ثم زيارة ومشاهدة المقابر الفرعونيه بمصاحبة مرشدين سياحيين، وبعدها لمنطقة تونه الجبل الاثريه بملوى، وزيارة معبدجحوتى ومقبرة «ايزادورا» ثم السراديب.

وبعدها انطلقوا إلى زيارة منطقة تل العمارنة بديرمواس، حيث كان في استقبال الوفد مجموعه من شباب ادارة ديرمواس بالإعلام والفنون الشعبية لاستقبال الوفد وتم زيارة المقابر ثم المتحف والتقاط الصور التذكارية مع الوفود بالمقابر والمتحف الثرى.

يذكر أن وفدا من وزارة الشباب والرياضة رافق الفوج من بداية الرحلة بالمنيا حتى الانطلاق متجها إلى اسيوط في الزيارات كلا من.

الدكتور محمد حمدي مدير ادارة العلاقات العامة، واستاذ محمود نصر منسق سند بالمنيا، والاستاذ ابراهيم محمد كامل مسؤول التطوع، ثم استقبال الوفد من مديرى ادارات شباب ملوى وديرمواس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أطلقت سفينة النيل للشباب العربي بمشاركة شباب من 15دولة عربية وتستمر فعاليات السفينة خلال الفترة من 15الى 26 أكتوبر الجاري .

حيث قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والوزير المفوض الأستاذ فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية بالترحيب بالوفود العربية المشاركة عند وصولهم في الخامس عشر من اكتوبر.

وتم تنظيم حفل استقبالي وافتتاحي ضخم، وقد تضمنت مراسم الحفل والاستقبال عروض غنائية وفنية مقدمة من فرقة.

«البركشن»أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة أ.د المايسترو أيمن عز، ثم كلمات ترحيبية بالوفود العربية،وفي ختام فعاليات الحفل قدم رؤساء الوفود العربية بعض الدروع التذكارية للاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة تقديرا لجهوده البناءة في تعزيز سبل التفاعل والتواصل بين البلاد العربية.