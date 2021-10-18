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انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الأوضاع المالية لشركة مصر للطيران، وزيادة على الشركة لدى عدد من الجهات الاجنبية، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون بالإذن لوزير المالية، بضمان شركة مصرللطيران في قرض بقيمة 5 مليار جنيه .

وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران، تحتاج غلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين ،مطالبا وزير الطيران بضروة وضع الشركة على اجندته الاساسية حتى تتغلب على الخسائر التي تحققها .

فيما طالب النائب على بدر، بضروة الحفاظ على الشركة حتى لا تتعرض للتصفيبة، خاصة ان مصر بها إماكنيات بشرية تؤهلها للحفاظ على الشركة فيما أعلن النائب أحمر العوضي رئيس لجنة الدفاع دعمه الكامل لشركة مصر للطيران باعتبارها شركة وطنية ويجب تقديم الدعم لها لتقديم خدمة تليق باسم الدولة المصرية .

من جانبها قالت النائبة اميرة ابو شقة، إن هناك حديث أن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه ،وذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، وهو ام بجعل الشركة من الناحبة القانوية يجب تصفيتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضا لأعمال التصفية .

وطالبت ابو شقة الحكومة بضروة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجدودة على الشركة التي تعتبر رمز للدولة المصرية وتساءلت ابو شقة هل القرض الذي يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديبونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية. وهل هي ديون دفترية .

فيما قال امجد عارف، مستشار وزير الطيران، إن شركة مصر للطيران كانت وضعت خطة طموحة قبل كورونا، وكان من المخطط ان يصل اسطول الطيران غلى 107 طائرة حيث يصل عدد الاسطول حاليا إلى 67 طائرة، وجارى التعاقد على 12 طائرة حيث تم تخفيض بسبب كورونا التي عرؤضت الشركة لخسائر كبيرة، واشار إلى أن الديون الموجودة على الشركة تتمثل في سداد اقساط لشراء طائرات، وتكاليف موردين بالخارج، وسداد اسعار الوقود التي يستهلكها الطائرات في الخارج فضلا عن أقساط صيانة الطائرات في الخارج أيضا .