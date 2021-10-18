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فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني سويف من 8 صباحا حتى 12 ظهرا

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فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني سويف من 8 صباحا حتى 12 ظهرا فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني سويف من 8 صباحا حتى 12 ظهرا

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف والتي تشمل(شارع الروضة، الشارع الجديد، إريال الإذاعة، تقسيم الدوقلي خلف الاستاد) وذلك غدا الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري ـ اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً ،لإجراء أعمال صيانة بالمغذي الذي يخدم تلك المناطق

وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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