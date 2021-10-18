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«القصير»: الوادى الجديد من المحافظات الواعدة وندعو كل المستثمرين إلى الاستثمار فيها

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«القصير»: الوادى الجديد من المحافظات الواعدة وندعو كل المستثمرين إلى الاستثمار فيها «القصير»: الوادى الجديد من المحافظات الواعدة وندعو كل المستثمرين إلى الاستثمار فيها

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قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، بتفقد بعض المشروعات والصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعي.

‏وافتتح الوزراء مصنع أعلاف، وتفقدوا أحد المطاحن ‏وصالة لتعبئة وتغليف التمور ‏بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يرافقهم بعض المحافظين ونوابهم
‏وذلك في إطار زيارة وزير الزراعة للمحافظة للمشاركة في المهرجان الدولي للتمور.

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الاستثمار في محافظة الوادي الجديد واعد، موجهًا الدعوة لكل المستثمرين الاستفادة من حزمة التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة من الاستثمار فيها وتنميتها وقال ان مشروع إنتاج الحرير بالوادي يعمل بالطاقة الشمسية وبنظام الري الحديث، ويضم زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، بالإضافة إلى معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وأكد القصير أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، موضحًا بأن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم الفني، والإرشادي لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجًا قابلا للتطبيق والتعميم بكل قرى الجمهورية.

وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة يتفقدون مشروع انتاج الحرير الطبيعي ويفتتحون مصنع اعلاف بالوادي الجديد
وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة يتفقدون مشروع انتاج الحرير الطبيعي ويفتتحون مصنع اعلاف بالوادي الجديد

المصرى اليوم

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