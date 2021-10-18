حملات نظافة ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات بشوارع مدينة الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بجولة تفقدية، بشوارع مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأ رئيس مدينة الاقصر جولته بتفقد شارع السبتية ونجع أبوعصبة لمتابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مستوي النظافة بالمنطقة، ومنطقة نجع بدران والمركز الحضري للمرأة ومنطقة المطار لمتابعة رفع 2طن تراكمات بطريق منشاة العمارى والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة والحى القديم وملعب نجع العرب.

كما شدد على رئيس حي المطار شعبان طايع بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجيات على مدار اليوم، كما تفقد شارع الجولي فيل بمنطقة حي جنوب لمتابعة أعمال إزالة البلدورات ورفع كفاءة المنطقة.

وكان «لطفي» قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بتشكيل فرق عمل والتواجد بالشارع على مدار اليوم لمتابعة أعمال النوبتجيات لعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة، بجانب العمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.