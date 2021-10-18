حبس مدير شركة بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء علي 3 مليون جنيه بالإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالاسكندرية، حبس مدير شركة لتجهيز المطاعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب وذلك لاتهامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 3 مليون جنيها، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 3 اشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام شخص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات تبين قيام مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم «له معلومات جنائية»، مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 مليون جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته إعترف بممارسة النشاط الإجرامي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.