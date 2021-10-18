وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة يتفقدون مشروع واحة الحرير بالوادى الجديد

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تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الإثنين، مشروع «واحة الحرير»، ومجمع الصوب الزراعية، شمال مدينة الخارجة، وذلك على هامش ختام فعاليات مهرجان التمور «الملتقى التسويقي الأول للتمور»، المقام بحى الأمل بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الحالى.

و يتضمن المشروع المقام على مساحة 180 فدانا صوبا زراعية (توت- خضروات- نخيل) ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز، بالإضافة إلى مزرعة نخيل وثلاجات حفظ التمور بطاقة استيعابية تصل لـ 2000 طن ومشروع استزراع سمكي.

كما يتضمن تنفيذ نموذج لتصنيع واستخراج الحرير من خلال وحدات لتربية دودة القز ووحدات استخلاص خيوط الحرير، مع 3 صوب زراعية لزراعة التوت شمال مدينة الخارجة على مساحة فدانين، وذلك ضمن مبادرة المحافظة «وادي الحرير»، والتي تستهدف إعادة صناعة الحرير مرة أخرى.

وأوضح الوزير، أن محافظة الوادي الجديد نجحت في تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بعد أن طرح أحد شباب المحافظة الفكرة على اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجرت الموافقة عليها وتنفيذها على مساحة 50 فدانًا وأصبحت مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذي قرر التوسع في المشروع وإعادة إنشائه مرة أخرى بالمحافظة وجرى تخصيص 1000 فدان لتنفيذه .

و يعمل المشروع بالطاقة الشمسية ويروى بنظام الري الحديث، ويضم نشاطين زراعي وإنتاجي متكامل الاول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، بينما المشروع الثاني هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير، كما جرى تنفيذ المشروع في منطقة أبومنقار بالفرافرة، مشيرا إلى أن الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية والذى يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الصناعة يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يهدف إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية وعرض اهم أصناف التمور المصرية ومتطلبات مصانع التمور من خدمات وتعظيم الاستفادة من منتجات النخيل، ويشارك فيه91 عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، ويتضمن ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، فضلا عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.