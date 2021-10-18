تعرف على شروط دخول مباريات الدورى المصري .. ورابط تسيجل البيانات

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كشفت شركة تذكرتى، عن تفاصيل وشروط التسجيل على الموقع من أجل الحصول على تذاكر مباريات الدورى العام، بعد الموافقة على حضور 2000 مشجع لكل نادى .

وأوضحت الشركة أن كل مشجع يمتلك «فان أي دى» خاص ببطولة أمم أفريقيا 2019، لن يحتاج للتسجيل مجدداً .

ووفقا لاحمد عبادة مدير الشركة أن الشرط الوحيد الجديد هو أن يكون المشجع حصل على لقاح كورونا، ولذلك من حصل عليه فقط سيضيف هذا الشرط خلال عملية التسجيل.

أضاف: «هناك تنسيق بين كل الجهات وسيتم الاعلان عن ذلك في الفترة المقبلة، والأمر كله يتم بشكل إلكترونى وسنطبق الاجراءات الاحترازية وسيكون مكتوب تسليم أي دي جديد مكتوب عليه حاصل على لقاح كورونا».

وواصل: «سنعلن عن أماكن بيع التذاكر وأسعارها خلال أيام، وسيتم فتح باب الحجز عبر الموقع الإلكتروني».

وتابع: «يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، باستثناء الحاصلين على لقاح جونسون لأنه من جرعة واحدة».

ويمكن للجماهير تسجيل بياناتها من هنا