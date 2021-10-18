المواي تاي يقرر نقل إقامة البطولة الإفريقية إلى القاهرة

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قرر الاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم تغيير مكان إقامة البطولة الإفريقية للمواي تاي في القاهرة بدلا من مدينة الغردقة خلال الفترة من 11 إلى16 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن قرار نقل البطولة الإفريقية إلى القاهرة دعما لتوصيات الاتحاد الافريقي وموافقة الدول الإفريقية المشاركة في البطولة بعد إجراء عدة مشاورات معهم حول ذلك الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي.

أضاف محمد إبراهيم، أنه تم الاتفاق رسميا مع اللواء على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي على إقامة البطولة الإفريقية على الصالة المغطاة رقم 2.

وعقد رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اجتماعا مع رئيس هيئة ستاد القاهرة لبحث كافة الجوانب المتعلقة بالبطولة ووجه درويش بتشكيل لجان فنية على أعلى مستوى من أجل توفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022.

ووعد على درويش بإقامة بطولة على أعلى مستوى كما هو معهود بما يتم من تنظيم بطولات عربية وقارية ودولية على أرض مصر ودائما ما تقام بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية.

ويواصل المنتخب الوطني للمواي تاي الانتظام في المعسكر المفتوح المقام في المركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا للبطولة الإفريقية، حيث تخوض عناصر المنتخب تدريبات مكثفة ثم يتبعه إقامة معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة الأفريقية التي تقام لأول مرة في مصر.

وتقرر إقامة منافسات البطولة الإفريقية للمواي تاي للاعبين واللاعبات في الأعمار السنية بداية من 17 حتى 40 عاما في منافسات أوزان 45 كجم حتى فوق الـ 91+ كجم.

واتحاد المواي تاي الرياضي هيئة رياضية تمارس الرياضيات الآتية بأنواعها وفروعها وتشمل على 6 ألعاب وهم مواي تاي، مواي بوران، واي كرو، الفنون القتالية المختلطة «MMA»، الجرابلينج، قوة الرمي.