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عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:43 مساءً
نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
الجونة يجدد عقد ظهير الأهلي السابق
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
جواتيمالا تفرض حظرًا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:42 مساءً
"بن مروي" إلى رحمة الله
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:34 مساءً
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها
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الأحد 24 أكتوبر 2021 08:34 مساءً
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة
-
الأحد 24 أكتوبر 2021 08:28 مساءً
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فيديو اليوم السابع
ليه محمد رمضان شال عربيته اللامبورجيني على ونش من الجونة؟!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 18 أكتوبر 2021 01:07 مساءً
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