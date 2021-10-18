«الأمم المتحدة»: التعاون بين الضرائب المصرية والسودانية يُعد نموذجًا في نقل الخبرات

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أكد الدكتور خالد حسين، مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السودانى، يُعد نموذجًا في نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس في التقدم الملموس الذي شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذي أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع مدير عام ديوان عام الضرائب السودانى والوفد المرافق له بمقر وزارة المالية اليوم- الإثنين- .

وأعرب حسين عن سعادته بإعلان الجانب المصرى استعداده لمد البرنامج التدريبى الضريبى للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السودانى.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبى، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، وعلى حماد خبير الضرائب في الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.