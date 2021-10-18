وزير الزراعة يوجه بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمربين بجودة عالية وأسعار مناسبة

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عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة الوضع الراهن لسوق مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يشمل النباتي والحيواني والبيطري.

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والأمصال اللقاحات البيطرية للمزارعين والمربيين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة، وذلك بهدف حماية المزارع والمربي بما يساهم أيضًا في تحقيق التنمية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة التوسع في خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضي، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.

وأشار القصير إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على اسواق المبيدات والأسمدة والتقاوى واللقاحات والاعلاف بشكل مستمر، لافتًا إلى أهمية التأكد من وصول كافة المستلزمات إلى المزارعين والمربية بجودة عالية وسعر مناسب.

حضر الاجتماع رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحسين الأراضي، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ورئيس لجنة المخصبات.