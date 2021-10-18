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ظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في فيديو جديد عبر قناته الخاصة على شبكة «يوتيوب» وجه من خلاله بعض الرسائل لمجموعة من الأشخاص ولبعض لاعبي الفريق أيضاً كما تحدث عن الأوضاع الحالية في نادي الزمالك.

ويترقب مرتضى منصور حالياً القضية المنظورة في القضاء بشأن عودته من جديد لنادي الزمالك والتي حجزت للنطق بالحكم في 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ووجه مرتضى منصور رسالة خاصة إلى حارس مرمى الزمالك محمود جنش الذي رحل هذا الصيف عن صفوف الفارس الأبيض منتقداً تصريحاته الأخيرة حول عدم حصوله على أمواله ومستحقاته لدى نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: «محمود جنش قال في تصريحات تلفزيونية أنه لم يكن يحصل على أموال، وأنا أقول له أنت حصلت على أموالك كاملة وبالمليم، عيب».