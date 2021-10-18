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«صناعة النواب» تطالب مسؤولي وزارة الطيران بكشف اوجه صرف قرض الـ 5 مليار جنيه

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«صناعة النواب» تطالب مسؤولي وزارة الطيران بكشف اوجه صرف قرض الـ 5 مليار جنيه «صناعة النواب» تطالب مسؤولي وزارة الطيران بكشف اوجه صرف قرض الـ 5 مليار جنيه

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طالب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مسئولي وزارة الطيران المدني بكشف أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه وفقا لمشروع قانون مقدم من بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه، واضاف النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أهمية توضيح أوجه الصرف، لاسيما وأن الشركة سبق وحصلت على قرض في العام الماضي 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأشار السلاب، إلى أنه وفقا لميزانية مصر للطيران فإن عليها ديون كثيرة للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة، وقال: «لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية».

وشدد السلاب، على أهمية أن تكون أوجه صرف القرض من أجل تطوير شركة مصر للطيران وفق أسس علمية لتكون قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية، وتابع: لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما يؤثر على التذاكر بشكل مبالغ فيه

المصرى اليوم

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