أخبار عاجلة

"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الأحوال الشخصية» لأعضاء 4 فرعيات

Print
«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الأحوال الشخصية» لأعضاء 4 فرعيات «المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الأحوال الشخصية» لأعضاء 4 فرعيات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال ، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال، الأمين العام، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد، بحضور صلاح الخشاب، وعمرو خشاب، عضوا فرعية جنوب القاهرة.

وألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وأوضح «موافي»، أن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهي حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

وأكد أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض، فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في أن يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلع على أخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر