«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «الأحوال الشخصية» لأعضاء 4 فرعيات

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، برعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال، الأمين العام، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد، بحضور صلاح الخشاب، وعمرو خشاب، عضوا فرعية جنوب القاهرة.

وألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وأوضح «موافي»، أن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهي حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

وأكد أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض، فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في أن يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلع على أخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية.