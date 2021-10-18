«المحامين»: «مشروعات الإسكان» تقرر تشكيل لجان فرعية لمتابعة الملفات

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس إدارة مشروعات الإسكان،«» والمشكل بالقرار الصادر من رجائي عطية، نقيب عام المحامين، في 20 مارس الماضي، اجتماعا بمقر النقابة العامة، اليوم، بحضور محمد فزاع، وعبدالحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، ومحمود الداخلي، ومحمد الكسار، وعبدالمجيد هارون، وصلاح سليمان، ومسئولي إدارتي الإسكان، والمشروعات بالنقابة العامة.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاجتماع شهد الاستماع لكافة مقترحات الأعضاء، وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة الملفات التي تمت مناقشتها، وسرعة تنفيذ كافة القرارات المتخذة خلال الاجتماع، تفاديا لأي خسائر يمكن تقع على النقابة، واستغلال ممتلكات النقابة بالطريقة الأمثل لتحقيق أعلى العوائد.