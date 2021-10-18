«المهندسين»: «الهندسة المدنية» تختتم محاضرات «إدارة المشروعات» بحضور النقيب

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أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس أحمد رمزي، المحاضرتين الختاميتين لمجموعة محاضرات إدارة المشروعات، والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات الشعبة المجانية، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة.

وشهدت الفعاليات تنظيم محاضرتين، الأولى بعنوان «الهندسة القيمية مدخل لتحسين الأداء الهندسي ورفع كفاءة المشروعات»، ألقاها الدكتور محمد عبدالغني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، وكان عنوان المحاضرة الثانية «دراسات الجدوى لمشروعات التشييد الكبرى المنهجية تكامل العمليات التطبيق»، وألقاها الدكتور أحمد محمد عبدالعليم، أستاذ إدارة المشروعات والتشييد، بكلية الهندسة، جامعة حلوان.

ورحب «ضاحي»، بالمحاضرين والحضور، كما أثنى على الجهد التي تبذله شعبة الهندسة المدنية في تنظيم سلسلة محاضراتها المجانية، وحسن اختياراتها لموضوعات المحاضرات والتي بدورها تصقل خبرات المهندسين المشاركين فيها، بالرغم من تعرض البلاد لجائحة كورونا وتأثيرها المباشر على التواصل، مضيفًا أنه وبانكسار حدة الأزمة بزيادة التطعيمات في مصر زادت أعداد الحضور بشكل كبير.

وأكد نقيب المهندسين أن مصطلح الهندسة القيمية جديد على البعض والغرض منه تحسين التصميم وتقليل التكلفة في التصميم والتنفيذ مؤكدًا أن نقابة المهندسين تهتم بهذا الأمر، وبدوره أكد المهندس أحمد رمزي أن الأسبوع القادم سيشهد بدء مجموعة محاضرات عن الكباري.

وقدم الدكتور محمد عبدالغني، شرح لمبادئ الهندسة القيمية وقواعد تطبيقها، وشرح مبسط لكل مرحلة من مراحلها ثم تم الانتقال في الجزء الثاني إلى أمثلة لتطبيقات عملية على مشروعات التطوير العقاري وإمكانيات تحسين القيمة وتقليل التكلفة بشكل كبير.

فيما أوضح الدكتور أحمد محمد عبدالعليم، في محاضرته أهمية موضوع المحاضرة، والتي تخص دراسات الجدوى لمشروعات التشييد الكبرى لما تشهده الدولة من نهضة شاملة في جميع المجالات والطفرة الكبيرة في قطاع التشييد والعمران.