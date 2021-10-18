كلويفرت: صلاح من طراز عالمي ولكن ليفاندوفسكي هو الأفضل

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كشف الهولندي باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، لاعب من طراز عالمي، ويُعد من أفضل لاعبي العالم حاليا، وأي مدرب يتمنى تدريبه

وقال: «من وجهة نظرى أن روبرت ليفاندوفسكي هو الأفضل الآن، وقد حصد العديد من الألقاب مع فريقه بايرن ميونخ».

وقال مدرب برشلونة السابق ان رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان لا يمكن تعويضه.

وأضاف كلويفرت: «ميسي أعظم لاعب في العالم، وحقق العديد من الألقاب لبرشلونة، وليس من السهل أن تعوض لاعبا بحجمه».

وعن فترته مع برشلونة، قال: «كنت سعيدًا جدًا بتواجدي في أعظم أندية العالم، وقد شكلت مع ريفالدو ثنائيًا مميزًا في تلك الفترة، حيث كان هناك تفاهم كبير بيننا، فهو لاعب رائع.. يصعب أن تقارنه مع رونالدينيو، ورغم ذلك يتميز الأخير عنه في بعض الأشياء».