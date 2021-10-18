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أسطورة تشيلسي: صلاح من كوكب أخر وحاليًا أفضل من ميسي و مبابي

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أسطورة تشيلسي: صلاح من كوكب أخر وحاليًا أفضل من ميسي و مبابي أسطورة تشيلسي: صلاح من كوكب أخر وحاليًا أفضل من ميسي و مبابي

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ابدي كريس سوتون، لاعب تشيلسي السابق، اندهاشه بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول، هذا الموسم مع الريدز.

وقال سوتون لصحيفة «ديلي ميل»: «صلاح حاليا أفضل لاعب بالعالم، إنه أفضل من ميسي، وكريستيانو رونالدو، وليفاندوفسكي، وبنزيما، وهالاند وأي شخص آخر تريد مقارنته».

وأضاف: «إنهم لاعبون من الطراز العالمي، لكن صلاح في الوقت الحالي من كوكب آخر».

وتابع: «إننا نرى مدافعي البريميرليج في المباريات، بينما يراهم صلاح مثل الأقماع البرتقالية الصغيرة التي نستخدمها في ملعب التدريب، حيث يرقص حولهم ويسجل أهدافًا كما رأيناه ضد مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي، وضد واتفورد مؤخرًا».

وواصل: «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، لكن صلاح يفعل كل هذا في أصعب دوري في العالم، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد من هو الأفضل في العالم».

وأكمل: «على سبيل المثال، سجل مبابي هدف الفوز في نهاية الأسبوع مع باريس، لكن الدوري الفرنسي لا يقارن من حيث الصعوبة بالبريميرليج، بينما سجل صلاح في 7 من مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

وأردف: «لقد كان صلاح دائمًا أحد أفضل اللاعبين في العالم، أرقامه منذ التوقيع مع ليفربول لا تقول أقل من ذلك، لكن هذا الموسم، يظهر أنه الأفضل في العالم».

واختتم: «في وقت تراجع ميسي ورونالدو، وبعد أن خفت قبضتهما على الجدل حول من اللاعب الأفضل في العالم، تزداد قوة صلاح، هذه أعظم نسخة رأيناها من الفرعون المصري».

المصرى اليوم

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