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هل تشاجر قائد مع كارتيرون ؟ سيف الدين الجزيري يرد

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هل تشاجر قائد الزمالك مع كارتيرون ؟ سيف الدين الجزيري يرد هل تشاجر قائد مع كارتيرون ؟ سيف الدين الجزيري يرد

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فرض المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري خلال الموسم الماضي الذي نجح خلاله في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سيف الدين الجزيرى، أنه يسعى لتطوير مستواه بشكل دائم سواء مع الزمالك أو منتخب تونس، دون النظر للمدة التي يشارك بها أو ضرورة أن يشارك في كل المباريات من عدمه.

وكانت تقارير قد رددت في الساعات الماضية عن أن حازم إمام قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تشاجر مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بسبب عدم مشاركته في مباراة توسكر الكيني.

وقال الجزيري في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين: «حينما أتواجد مع منتخب تونس لا أشغل بالى بالمدة التي سألعبها أو ترتيبي في خط هجوم ، فقط أركز على تطوير نفسى والظهور بشكل جيد في الوقت الذي أشارك به».

ونفى الجزيري ما تردد عن نشوب خلاف بين حازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون وقال الجزيري: «حقيقة ما حدث أن باب غرفة الملابس كان موصداً بشكل قوي وصعب الفتح وحازم حاول فتحه بالقوة فتعرض الزجاج للكسر ولكن ليس هناك أي شىء عن خناقات أو أزمات مثلما ردد البعض».

المصرى اليوم

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