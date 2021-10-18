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من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية

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من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية
حسب تصنيف "كيو إس".. و"الأنصاري": إنجاز يساهم في جودة العملية التعليمية

من هي؟.. جامعة سعودية خاصة تقفز للمركز 22 ضمن أفضل الجامعات العربية

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد، إنجازًا أكاديميًّا جديدًا بحصولها على المركز ٢٢ ضمن أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك حسب تصنيف كيو إس QS العالمي للجامعات للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢م؛ حيث تقدمت في الترتيب العام ٢٢ مركزًا، بعد أن كانت في العام الماضي في المركز ٤٤ على مستوى جامعات الوطن العربي من أصل ١٦٠ جامعة مؤهلة للدخول في هذا التصنيف؛ فيما احتلت المركز السادس على مستوى الجامعات والجامعة الخاصة الوحيدة التي حلت في قائمة التصنيف لهذا العام.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، تهانيه الحارة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز، الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وفق قائمة أفضل الجامعات العربية للسنة الثانية على التوالي، وتقدّمها ٢٢ مركزًا قياسًا بالعام الماضي؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية واهتمامها بعمليات التطوير المستمرة، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي؛ مما يساهم في جودة العملية التعليمية بشكل عام وانعكاسها على مخرجات الجامعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

كما قدّم "الأنصاري" التهنئة والشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن محمد بن فهد، على دعمهما ومتابعتهما لخطط الجامعة الاستراتيجية وحرصهما على تحقيق أهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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