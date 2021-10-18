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«البترول»: الوزير لم يتطرق لإلغاء بنزين 80

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«البترول»: الوزير لم يتطرق لإلغاء بنزين 80 «البترول»: الوزير لم يتطرق لإلغاء بنزين 80

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أكد المتحدث باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبدالعزيز، أن وزير البترول المهندس طارق الملا لم يتطرق لإلغاء بنزين 80.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة له في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن بنزين 80 يمثل 40% من إنتاج البنزين في ، وليس من الطبيعي الحديث عن إلغائه، قائلًا: «كيف يتم إلغاء بنزين 80 وهو يمثل 40% من اجمالي استهلاك البنزين في مصر».

وحول ما تردد بشأن إلغاء بنزين 80، أشار إلى أن وزير البترول تحدث عن ما تم تنفيذه بشأن انتاج وقود يتناسب مع السيارات الحديثة بمواصفات عالمية والارتقاء بمستوى الوقود المقدم للسيارات، وأيضا تحدث عن تنفيذ حزمة مشروعات للتكرير بعضها تم الانتهاء منه والبعض الاخر جار التشغيل التجريبي لمشروع انتاج البنزين في أسيوط.

كما لفت المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هناك توسعات في معمل تكرير «ميدور» بتكلفة تبلغ 2.4 مليار دولار من المقرر الانتهاء منها خلال العام القادم، مضيفا أنه ستكون هناك فرصة لزيادة الانتاج من البنزين والسولار وتوفير انواع أخرى من البنزين ذو درجة جودة مرتفعة للمواطنين إلى جانب وجود غاز طبيعي وقود في السيارات وهو صديق للبيئة.

وردًا على سؤال هل سيتم إلغاء بنزين 80 قريبًا؟ أكد المهندس حمدي عبدالعزيز أنه على الرغم من أن بنزين 80 لا يستخدم عالميًا في ظل توافر مصادر أخرى للوقود أعلى كفاءة وأفضل بيئيًا، إلا أنه لا يمكن الغاءه حاليًا اذ أن مشروعات التكرير لم يتم الانتهاء منها.

المصرى اليوم

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