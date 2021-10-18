رئيس مصلحة الضرائب: مستعدون لتقديم الدعم للأشقاء السودانيين

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعداد الجانب المصرى لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى في بلادهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، الإثنين، مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له.

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورامى يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبى، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدى، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، والدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعلى حماد خبير الضرائب في الأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.