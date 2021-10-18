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تموين الأقصر: صرف 38.7 مليون رغيف عيش و2277 طن دقيق خلال النصف الأول من أكتوبر

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تموين الأقصر: صرف 38.7 مليون رغيف عيش و2277 طن دقيق خلال النصف الأول من أكتوبر تموين الأقصر: صرف 38.7 مليون رغيف عيش و2277 طن دقيق خلال النصف الأول من أكتوبر

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تابعت مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة ما تم صرفه من دقيق مدعم وخبز للمواطنين خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن صرف كمية قدرها 38.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2،7 مليون رغيف / يوم من خلال 305 مخابز.

وقالت المديرية في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم صرف كمية قدرها 2277 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين والتى تم صرفها بموجب البطاقات التموينية من خلال 574 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 974 الف جنيها خلال الشهر لعدد 41944 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر سبتمبر 2021.

المصرى اليوم

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