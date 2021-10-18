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رئيس النواب يحيل عدد من القوانين للجان النوعية بالمجلس

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رئيس النواب يحيل عدد من القوانين للجان النوعية بالمجلس رئيس النواب يحيل عدد من القوانين للجان النوعية بالمجلس

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن محسب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، (إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

وافتتح رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.

ومنح رئيس المجلس، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقرر التقرير، الكلمة لعرض تقرير اللجنة المشتركة على الجلسة العامة.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

المصرى اليوم

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