رئيس النواب مهنئا بالمولد النبوي الشريف: لتكن صحوة وطنية قومية من السيرة النبوية

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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيـــس مجلس النواب ،في بداية الجلسة العامة للمجلس ،اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تهنئة إلى جميع الأمة الاسلامية في ذكري مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبدالله الذي اختاره الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهى ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

وقال جبالي في كلمته إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبددون غلو أو تطرف، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.

وأضاف جبالي: بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدنى أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب مصر وقائد مسيرته المواطن المخلص، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.

وكل عام وأنتم بخير.