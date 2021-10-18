أخبار عاجلة

"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس النواب مهنئا بالمولد النبوي الشريف: لتكن صحوة وطنية قومية من السيرة النبوية

Print
رئيس النواب مهنئا بالمولد النبوي الشريف: لتكن صحوة وطنية قومية من السيرة النبوية رئيس النواب مهنئا بالمولد النبوي الشريف: لتكن صحوة وطنية قومية من السيرة النبوية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيـــس مجلس النواب ،في بداية الجلسة العامة للمجلس ،اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تهنئة إلى جميع الأمة الاسلامية في ذكري مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبدالله الذي اختاره الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهى ذكرى متجددة، لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

وقال جبالي في كلمته إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والسير على هداه، والتعبددون غلو أو تطرف، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية قومية، نستلهم منها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع، ونتوسم فيها معالم القدوة والمُثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.

وأضاف جبالي: بهذه المناسبة الدينية الجليلة، يسعدنى أن أتقدم إليكم وباسمكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها إلى شعب وقائد مسيرته المواطن المخلص، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بهذا الوطن الغالى ليرتقى شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
وكل عام وأنتم بخير.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر

لسقوط السقالة.. مصرع مبيض محارة بدسوق وإصابة آخر