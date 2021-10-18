وفد من مطرانية شمال الجيزة يزور محطة مياه إمبابة.. وندوات توعوية بالكنائس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وفداً من مطرانية شمال الجيزة للتعرف علي مراحل تنقية المياه والجهود المبذولة من الدولة للحصول علي كوب مياه نظيف.

هذا ورحب المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، بالوفد الزائر معرباً عن سعادته باستقبال الشركة للزيارات الميدانية للوفود المختلفة ،والتي لها أثر واضح في نشر ثقافة الوعي المائي لكافة فئات المجتمع المصري.

واستهل وفد المطرانية زيارته بتفقد محطة مياه إمبابة ، والتي تُعد من كبرى محطات المياه بالشرق الأوسط ، حيث تم التعرف علي مراحل تنقية المياه والإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب بدءاً من دخول المياه للمحطة مروراً بالمراحل المختلفة لتنقية المياه ، ووصولاً إلى المياه النقية الصالحة للشرب.

كما استمع الوفد الزائر إلي شرح تفصيلي عن الوضع المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجهها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكافة المواطنين وأهمية ترشيد استهلاك المياه، ودور رجال الدين في توصيل رسائل التوعية لرواد الكنائس بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه.

وفي سياقٍ متصلٍ ، صرح رئيس مياه الجيزة أن مثل هذه الزيارات الميدانية سيكون لها مردود إيجابي في توصيل رسالة التوعية بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه ، لافتاً إلي قيام إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع مطرانية شمال الجيزة بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية والتي شملت "مطرانية شمال الجيزة -كنيسة العذراء والملاك ميخائيل -كنيسة الشهيد العظيم مارمينا- كنيسة السيدة العذراء-كنيسة الملاك ميخائيل".

وشملت الندوات العديد من الأنشطة التوعوية منها ،نشر رسالة التوعية المائية بين رواد الكنائس،توزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ،عمل ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة لإصلاح وصيانة السباكة التالفة حفاظاً علي كل نقطة مياه ،التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، تطبيق موبايل ١٢٥للإبلاغ عن شكاوى المياه والصرف الصحي.

وتستمر الشركة في تنفيذ جهودها التوعوية بنطاق محافظة الجيزة إيماناً بأهمية الدور التوعوي في تقدم ونهضة المجتمع.