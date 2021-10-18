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امن القاهرة يعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها

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امن القاهرة يعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها امن القاهرة يعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها

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ضبطت اجهزة الامن بالقاهرة متهم بسرقة سيارة فى التبين.

تبلغ لقسم شرطة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة ) بقيامه بإيقاف سيارته بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات ، وعقب عودته إكتشف سرقتها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بسرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإشتراك مع قسم مكافحة جرائم السيارات بإستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات المُبلغ بسرقتها وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، وإتهمه بالسرقة.

المصرى اليوم

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