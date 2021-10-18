أخبار عاجلة

"بن مروي" إلى رحمة الله -
"النيابة العامة": يعاقب بعقوبة التحرش كل من حرض على ارتكابها أو ادعى كيداً بتعرضه لها -
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سقوط متهم بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

Print
سقوط متهم بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة سقوط متهم بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، بحلوان بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية ، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بإصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية لإستخدامهم فى تزوير وإصطناع المستندات والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) مقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته والمستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح