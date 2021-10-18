سقوط متهم بتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، بحلوان بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية ، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بإصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية لإستخدامهم فى تزوير وإصطناع المستندات والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) مقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته (جهاز كمبيوتر بمشتملاته والمستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.