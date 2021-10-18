المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ،برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٣ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو «أحمد. م. ع» ٢٤ عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.