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ضبط مالك محل لإجباره عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

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ضبط مالك محل لإجباره عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه ضبط مالك محل لإجباره عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إجبار عامل على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتبين أن صاحب محل عمله وراء الواقعة لاتهامه بشرق بضائع بالقاهرة.

تلقي ضباط قسم شرطة بدر بلاغا من عامل بأحد المحال التجارية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بتضرره من صاحب المحل وعامل، لقيامهما بإستدراجه داخل المحل وتكبيله والتعدى عليه وإكراهه على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه، وعلل قيامهما بذلك إعتقاداً منهما بإستيلائه على بضائع من المحل .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء إرتكابها ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر صاحب المحل بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بالإستيلاء على بضائع من المحل ملكه وتغيبه عن العمل، فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك إتفق مع المتهم الآخر على إستدراجه للمحل وقام بإرتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه وسلك كهربائى وعصا جلد المستخدمين في إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

المصرى اليوم

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