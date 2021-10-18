«الصحة العالمية» تعلن تعيين لاعب كرة القدم دروجبا سفيرا للنوايا الحسنة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين لاعب كرة القدم ديدييه دروجبا سفيرا للمنظمة للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة.

و قالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن دروجبا، الذي وصفته بـ«الأسطورة» سيدعم المنظمة في الترويج لإرشاداتها بشأن فوائد النشاط البدني وسائر أساليب الحياة الصحية وإبراز أهمية الرياضة، ولا سيما بالنسبة للشباب.

ويشتهر دروجبا، وهو من مواطني كوت ديفوار، بمسيرته في كرة القدم في نادي تشيلسي وحصوله مرتين على لقب أفضل لاعب أفريقي في العام ( عام 2006 وعام 2009)، وله سجل حافل من المشاركة في مختلف حملات الصحة مثل أساليب الحياة الصحية ومكافحة الملاريا والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحتها.

وقال دروجبا خلال حفل نظم بالمقر الرئيسي للمنظمة في جنيف بمناسبة الإعلان عن تعيينه سفيرا: «يشرفني أن أنضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية وأن أدعم عملها الرامي إلى مساعدة الأفراد على بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة، وخاصة الشباب من جميع البلدان»، مضيفا «لامست شخصيا الفوائد الجمة للرياضة في عيش حياة صحية وأنا ملتزم بالعمل مع المنظمة للتعريف بهذه المكاسب في العالم».

وأشاد الدكتور تاضروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، بدروجبا باعتباره أسطورة لكرة القدم والتزامه أيضا بالدعوة إلى الصحة والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، لافتا إلى أن دعمه للمنظمة يمكن أن يساعد على كبح العبء المتنامي للأمراض غير السارية من خلال الترويج لأساليب الحياة الصحية، بما في ذلك فوائد النشاط البدني والرياضة لجميع الأفراد.

وقال الدكتور تاضروس: «ديدييه بطل أثبت جدارته وغير مجريات اللعب داخل الملاعب وخارجها، ويسرنا أن نضمه إلى فريقنا، وأن نراه يساعد المجتمعات المحلية في العالم على بلوغ وتسجيل أهداف من خلال الرياضة لصالح الصحة البدنية والنفسية والرفاه.

كما يدعم تعبئة المجتمع الدولي للنهوض بالرياضة باعتبارها وسيلة أساسية لتحسين الصحة البدنية والنفسية والرفاه الاجتماعي لجميع الأفراد، بما في ذلك المساعدة في جهود التعافي من كوفيد-19«.

وينضم دروجبا إلى قائمة سفراء المنظمة التي تشمل بطل كرة القدم البرازيلي أليسون بيكر ومايكل بلومبرج، مؤسس مؤسسة بلومبرج الخيرية وعمدة مدينة نيويورك لثلاث ولايات متعاقبة؛ وسينثيا جيرمانوتا، رئيسة مؤسسة؛ ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق جوردون براون.