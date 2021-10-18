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جدة.. إزالة إحداثيات من أراضٍ حكومية بمساحة 7600 متر مربع

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جدة.. إزالة إحداثيات من أراضٍ حكومية بمساحة 7600 متر مربع جدة.. إزالة إحداثيات من أراضٍ حكومية بمساحة 7600 متر مربع
ضمن جهود الحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء

جدة.. إزالة إحداثيات من أراضٍ حكومية بمساحة 7600 متر مربع

أزالت أمانة محافظة جدة -ممثلة في بلدية بريمان الفرعية- بالتعاون مع الجهات الأمنية، إحداثيات في أراضٍ حكومية بمساحة بلغت 7600 متر مربع، ضمن جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية باشرت إزالة 11 حوشًا مقامة بلا مستمسكات شرعية بحي بريمان الشعبي؛ مما استوجب إزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية؛ مؤكدة عدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي بأي شكل من الأشكال.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات، وعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية؛ للمحافظة على حقوق الجميع؛ مؤكدةً استمرارها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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