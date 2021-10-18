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"أصدقاء المرضى" بعنيزة تقدم 974 مساعدة بقيمة 3.6 ملايين ريال خلال 3 أشهر

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"أصدقاء المرضى" بعنيزة تقدم 974 مساعدة بقيمة 3.6 ملايين ريال خلال 3 أشهر "أصدقاء المرضى" بعنيزة تقدم 974 مساعدة بقيمة 3.6 ملايين ريال خلال 3 أشهر
استفاد منها 10 جنسيات مختلفة ضمن مبادئ التكافل الاجتماعي وفق رؤية 2030

دأبت لجنة "أصدقاء المرضى" بعنيزة، على إيضاح تفاصيل الحالات الإنسانية التي تصلها ما بين مرضى يحتاجون الرعاية الصحية، وبعضهم يحتاج أجهزة طبية.

واعتادت اللجنة نشر الحالة بين المحسنين ورجال الأعمال؛ وما هي إلا دقائق حتى تغلق الحالات بتوفر الحاجة للمريض وإدخال السرور على قلبه، في مواقف إنسانية وأخلاقية تعكس خيرية المجتمع السعودي ووقوفه على المريض ومشاركة القطاع الخاص في مبدأ التكافل الاجتماعي، وهو ما ترمي إليه رؤية 2030، ويؤكد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وبلغت المساعدات التي نفذتها الجمعية خلال الربع الأول للعام 2021 م، 974 مساعدة استفاد منها 10 جنسيات مختلفة بقيمة مالية بلغت 3.6 ملايين ريال.

بدوره قدّم محافظ عنيزة رئيس جمعية "أصدقاء المرضى" عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، جزيل شكره لرجل الأعمال أحمد بن حسن التميمي ولإدارة شركة "قهوة كيان" التجارية، وشركة "قطوف وحلا" التجارية على وقفاتهم الدائمة وغير المستغربة مع الجمعية، وحرصهم الدائم على تحقيق أهدافها بخدمة المرضى والوقوف معهم بتأمين احتياجاتهم وتلبية مطالبهم كشركاء ذهبيين يؤدون أدوارهم بفاعلية، مقدمين صورة نموذجية لدور القطاع الخاص بالمجتمع، وهذا ما تعززه رؤية المملكة المتطلعة لمشاركة القطاع الخاص".

من جانبه أوضح رجل الأعمال أحمد التميمي، أن ذلك يعتبر واجبًا اجتماعيًّا تجاه هذه الفئة الغالية، انطلاقًا من باب المسؤولية المجتمعية بما يخدم الوطن وأبناءه، والذي يهتم فريق العمل كافة بتفعيله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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