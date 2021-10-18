التحفظ علي 2800 لتر زيت طعام مغشوش داخل مصنع بالإسكندرية

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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 2800 لتر زيت طعام «مغشوش» تم ضبطها داخل مصنع لاستخدام علامات تجارية وهمية لتسهيل بيع المنتج بالاسواق.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع تعبئة زيوت الطعام بمنطفة برج العرب، لممارسة الغش التجاري باستخدام علامة تجارية وهمية على منتجات المصنع لبيعها بالاسواق بأسعار عالية.

تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 100 جركن زيت طعام سعة 20 لتر بإجمالي وزن 2000 لتر، و70 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة زيت طعام بإجمالي وزن 840 لترا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

