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4 وزراء بالوادي الجديد في ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية

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4 وزراء بالوادي الجديد في ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية 4 وزراء بالوادي الجديد في ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية

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وصل إلى محافظة الوادي الجديد كلا من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، ولفيف من كبار القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لحضور ختام مهرجان التمور المصرية والذي يقام بمدينة الخارجة لاول مرة بمشاركة محلية وعربية.

وانطلقت السبت الماضى، فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد وذلك لمدة 3 أيام ( 16 إلى 18 أكتوبر الجاري) وبمشاركة 100 عارض من المحافظات المختلفة.


وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور في تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تنفذ الوزارة استراتيجية لتطوير القطاع تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لإنتاج وتصنيع التمور، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً وعربياً في إنتاج التمور، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للعاملين به وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضافت جامع ان الوزارة تبذل حاليا جهودًا حثيثة لتطوير قطاع التمور في مصر من خلال تشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالمياً وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور وتشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتعظيم القيمة المضافة ورفع كفاءة الموارد البشرية وتأهيل مصانع التمور للتوافق مع أنظمة الجودة العالمية والترويج لمنتجات التمور المصرية وفتح الأسواق الجديدة.

وأشارت الوزيرة ان الوزارة تعمل على تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لهذا القطاع ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع وتعبئة التمور وتعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي ودعم المنتجين والمصنعين المصريين في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

المصرى اليوم

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