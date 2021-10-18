استبعاد الصين من جدول سباقات فورمولا 1 في 2022

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أكد مسؤولو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، على جدول 2022 القياسي الذي يتضمن 23 سباقا، ويغيب عنه سباق جائزة الصين الكبرى في شنجهاي للعام الثالث تواليا، بسبب وباء كوفيد-19.

وألغيت سباقات في أستراليا وسنغافورة وكندا واليابان في الموسمين الماضيين، لكنها عادت في جدول 2022 الذي سيشهد بداية حقبة جديدة للرياضة مع تغييرات جذرية في القواعد.

وقال مسؤولو فورمولا 1 في بيان: «بسبب الظروف الحالية جراء وباء كوفيد-19، سيغيب سباق الصين عن جدول 2022، وسيعود سباق الصين إلى الجدول فور انتهاء هذه الظروف».

وينطلق الموسم في حلبة الصخير في البحرين في 20 مارس، وينتهي في حلبة مرسى ياس في أبوظبي في 20 نوفمبر، وستكون هذه المرة الأولى التي ينتهي فيها الموسم مبكرا بهذا الشكل منذ 2010.

وترغب فورمولا 1 في تجنب التعارض مع موعد كأس العالم لكرة القدم، التي سينطلق في قطر أواخر نوفمبر.

وسيكون سباق الجائزة الكبرى في ميامي في الثامن من مايو، السباق الوحيد الجديد في جدول 2022، وسيكون السباق الثاني في الولايات المتحدة، حيث يقام سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن بتكساس في 23 أكتوبر.

وكان من المفترض أن يشهد الموسم الحالي 23 سباقا أيضا، لكنه تقلص إلى 22، علما بأنه أقيم 17 سباقا فقط في موسم 2020.