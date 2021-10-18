وزير التنمية المحلية يصل الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، إلى مقر محافظة الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام فعالياته بمدينة الخارجة، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيراً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور .

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو، وافتتاح بعض المشروعات من بينها واحة الحرير وتفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة، والمعرض الذي يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل.

وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور

وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور