أخبار عاجلة

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد -
«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التنمية المحلية يصل الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور (صور)

Print
وزير التنمية المحلية يصل الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور (صور) وزير التنمية المحلية يصل الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإثنين، إلى مقر محافظة الوادي الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي المصري للتمور، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام فعالياته بمدينة الخارجة، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 18 ) أكتوبر الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هذا الملتقى يقام في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالوادى الجديد، بمشاركة بعض الدول العربية وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، مشيراً إلى مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردى خدمات مصانع التمور .

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو، وافتتاح بعض المشروعات من بينها واحة الحرير وتفقد مشروع الصوب الزراعية ومصنع تمور المحافظة، والمعرض الذي يضم 91 من العارضين لمختلف أنواع التمور والمستلزمات الزراعية الخاصة بالنخيل.

وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور
وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور
وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقى المصرى للتمور

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح