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استمرار صرف تعويضات المتضررين من قرى المثلث الأخضر ببئر العبد

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استمرار صرف تعويضات المتضررين من قرى المثلث الأخضر ببئر العبد استمرار صرف تعويضات المتضررين من قرى المثلث الأخضر ببئر العبد

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أعلن مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء، عن استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين من قري المثلث الأخضر، جراء الحرب على الإرهاب، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال محمد على عيد مساعد رئيس مدينة ، اليوم، أن صرف التعويضات من البنك من خلال بطاقة الرقم القومي، لافتًا إلى أن الدفعة الجديدة تضم 58 شخصًا من المضارين بقري المثلث الأخضر وقرية 30 يونيو «رابعة سابقًا».

أضاف عيد أن سيتم الإعلان عن باقي الأسماء في دفعات جديدة للصرف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سبق الصرف لعدد 87 شخصًا خلال الاسبوع الماضي.

المصرى اليوم

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