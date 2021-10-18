«المحامين» تطالب «MBC» بعدم استضافة محامي منسوب إليه مخالفات تأديبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب إبراهيم سعودي، المشرف العام على الشؤون القانونية بنقابة المحامين، شركة MBC وممثلها القانوني، مقدمًا شكوى بشأن استضافت القناة في برنامجها «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس 14 أكتوبر الجاري، أحد حديثي القيد من المحامين، والمنسوب اليه مخالفات تأديبية تتعلق بالدأب على الإساءة للمحاماة، وقيمها وقيم المجتمع.

وأشار الخطاب إلى أن ظهور بعض المنتسبين لمهنة المحاماة من حديثي القيد ومحدودي الخبرة، وتسليط الضوء عليهم، يضر أيما ضرر بمهنة المحاماة، ورسالتها السامية وقيمها التي تسعى النقابة إلى إرسائها، وطالبت نقابة المحامين المصرية وتشدد على عدم استضافة المحامي مجددًا، سواء بشكل مباشر أو من خلال مداخلات هاتفية، وأنه محال إلى التحقيق تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وجاء بنص الخطاب: «الممثل القانوني لشركة MBC، مركز تلفزيون الشرق الأوسط Middle East Broadcasting Center، والمسجلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمالكة لمجموعة قنواتMBC، ومن بينها قناة MBC مصر، تتشرف نقابة المحامين المصرية أن تهديكم أطيب وأسمى آيات التقدير كمؤسسة اعلامية رائدة في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق نتقدم اليكم بهذه الشكوى، متطلعين إلى تعاملكم الجدي مع ما سيرد بها من منطلق ايمانكم ـ الذي نثق به ـ بالقيم المهنية المتحضرة التي يجب أن تسود مجتمعاتنا ووطننا الكبير».

وأضاف: «وحيث أن القناة استضافت في برنامجها يحدث في مصر، والذي يقدمه الاعلامي شريف عامر، في يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الجاري، أحد حديثي القيد من المحامين، والمنسوب اليه مخالفات تأديبية تتعلق بالدأب على الإساءة للمحاماة وقيمها وقيم المجتمع».

وتابع: «وتضمنت الحلقة ما يخالف تقاليد المهنة، وواجباتها وقسمها الذي أقسم عليه كل محام، فضلا عن تضليل المشاهد بمعلومات قانونية غير صحيحة، وحيث أن ظهور بعض المنتسبين لمهنة المحاماة من حديثي القيد ومحدودي الخبرة، وتسليط الضوء عليهم؛ يضر أيما ضرر بمهنة المحاماة ورسالتها السامية وقيمها التي تسعى النقابة إلى إرسائها، في عهدها الجديد، وفي عهد مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسعى النقابة بكل جد إلى استعادة الصورة الذهنية بالغة الاحترام للمحامين في عين المجتمع، بعد أن امتد تشويهها عقوداً من الزمان، فضلا عن أن مثل ذلك يضر بمصداقية قنواتكم المحترمة ذائعة الصيت والانتشار، لما يمثله ذلك من هدم للقيم، وما يروج من خلالها من معلومات مضللة فيصدقها الجمهور لثقته في قناتكم، وفي انتقائها المواد المعروضة على شاشتها» .

واستكمل: «وإذ تحرص نقابة المحامين على حرية الاعلام، تلك الحرية المسئولة التي تحفظ لكل رسالة قيمها وقيمتها، كما تحرص على العلاقة الطيبة التي تربط بينها وبين وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة مؤسستكم العريقة، وتنفيذا للتكليف الصادر لنا من رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، فإننا نتوجه اليكم بهذا الخطاب وكلنا ثقة في استجابتكم لنقابة المحامين المصرية، فإن النقابة تهيب بكم وتشدد على عدم استضافة المحامي المشار إليه مجددا، سواء بشكل مباشر، أو من خلال مداخلات هاتفية، ونحيطكم علما أن المذكور محال إلى التحقيق تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وكلنا يقين وأمل في ختام خطابنا أن تتضافر جهودنا سويًا للقضاء على كل أشكال التدني والابتذال في شتى جوانب المجتمع، والعمل على تدعيم ظهور النماذج المشرفة والمضيئة».