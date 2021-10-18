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نجم مانشستر سيتي يشارك في مباراتين في غضون 3 ساعات

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نجم مانشستر سيتي يشارك في مباراتين في غضون 3 ساعات نجم مانشستر سيتي يشارك في مباراتين في غضون 3 ساعات

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دخل نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كول بالمر التاريخ بعدما كان بطلاً لواقعة غريبة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعتبر كول بالمر (19 سنة) أحد أبرز المواهب المقبلة في صفوف نادي مانشستر سيتي وهو من ناشيء الأكاديمية الخاصة بالنادي ويلعب حالياً بشكل أساسي مع فريق الشباب بمانشستر سيتي تحت 23 سنة.

وبات كول بالمر أو لاعب محترف يشارك في مباراتين في نفس اليوم بل وبين المباراتين 3 ساعات فقط.

وشارك بالمر لعدة دقائق في فوز فريقه مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 2-0 مساء السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما دخل في الدقيقة 91 بديلا للبرتغالي بيرناردو سيلفا.

وبعد أقل من 3 ساعات من نهاية مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، عاد لاعب الوسط الموهوب كول بالمر وبدأ أساسيا مع فريق مانشستر سيتي للشباب تحت 23 عاما في مواجهة ضيفه ليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب البريميرليج 2.

وتألق كول بالمر في المباراة أمام ليستر سيتي ونجح في تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في فوز فريقه الكبير بنتيجة 5/صفر.

المصرى اليوم

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