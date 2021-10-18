أخبار عاجلة

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح -
البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر -
إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة -
العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح -
«ليفربول لديه مدرب كبير ومانشستر عنده ولد صغير» .. تعليق ناري من حفيظ الدراجي -
المبعوث الأممي إلى ليبيا يصدر بيانًا بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار -
إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب -
الوفد المصري يشارك في فعالية ثانية بمعرض إكسبو دبي 2020 حول مواجهة التحديات البيئية -
محمد صلاح يُعلق على «الهاتريك» التاريخي أمام مانشستر يونايتد -
«بداخلي طاقة تستوستيرون».. محمد رمضان يُثير الجدل بأغنيته الجديدة «جو البنات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط 41 سلاح ناري و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

Print
«الداخلية»: ضبط 41 سلاح ناري و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 41 سلاح ناري و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 41 قطعة سلاح نارى، و133 قضية مخدرات وتنفيذ 44279 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

و في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 41 قطعة سلاح نارى، بحوزة 32 متهم، وتنفيذ 44279 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 133 قضية مخدرات بإجمالى 136 متهم، و13 متهم هارب، و15 لقيامهم بأعمال بلطجة، و27230 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

«الحج والعمرة» السعودية تلغي الـ15 يوما بين العمرتين وتتيح الحجز بعد انتهاء التصريح

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

البابا تواضروس يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

إنتر ضد يوفنتوس بث مباشر لحظة بلحظة

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح