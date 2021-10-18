«الداخلية»: ضبط 41 سلاح ناري و133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 41 قطعة سلاح نارى، و133 قضية مخدرات وتنفيذ 44279 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

و في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 41 قطعة سلاح نارى، بحوزة 32 متهم، وتنفيذ 44279 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 133 قضية مخدرات بإجمالى 136 متهم، و13 متهم هارب، و15 لقيامهم بأعمال بلطجة، و27230 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.